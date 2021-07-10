В Алеппо создают колхозы для сохранения сельского хозяйства

Чтобы вернуть к жизни картофельные поля, говорят фермеры, сначала пришлось очистить их от многочисленных неразорвавшихся снарядов.

Шум сельскохозяйственной техники на картофельных полях в Алеппо слышен, когда солнце еще только поднимается из-за горизонта. Фермеры стараются сделать как можно больше еще до наступления дневной жары, чтобы собрать больший урожай. Еще два года назад мелкие хозяйства объединили свои усилия и создали что-то наподобие колхоза. Как объясняет фермер Насер Мансур, так людям легче справляться с общими проблемами.

«Мы построили настоящий колхоз, но у нас проблемы с топливом, с удобрениями. Приходится объединятся уже деревнями, чтобы по чуть-чуть друг другу помогать», - говорит Насер Мансур.

Для того, чтобы вернуть к жизни картофельные поля, говорят фермеры, их сначала пришлось очистить их от многочисленных мин и снарядов. Для местных жителей это - единственная возможность кормить свои семьи.

За один сезон, по подсчетам сельхозработников, со своих полей они собирают до 200 тонн картофеля. Себе они оставляют половину всего урожая. Вторая половина идет на продажу, чтобы можно было приобрести удобрения и топливо.

Раньше, как рассказал председатель фермерского хозяйства Абдель Халеб Аль Наис, за весну можно было собрать до 400 тонн разных овощей. Картофель, выращенный в Сирии, всегда славился своими вкусовыми качествами. Вот только сейчас, говорят фермеры, сложно найти качественные семена, поэтому их приходится закупать за границей. Когда началась война, большинство профессиональных селекционеров были вынуждены покинуть страну. Хотя многие уже начинают возвращаться, а значит - и семенное производство, уверены фермеры, будет восстановлено.