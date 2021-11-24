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Взрывы у древней цитадели: как специалисты ВС РФ обучают сирийских бойцов в Пальмире

05:00 24.11.2021
Российские инструкторы помогли сирийской штурмовой роте при проведении учений в Пальмире.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Древние стены Пальмиры снова дрожат от взрывов. Штурмовая рота сирийской армии проводит учения прямо у подножья цитадели - там, где еще недавно шли ожесточенные сражения с террористами. И сегодняшние занятия в прямом смысле слова проходят в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Задача бойцов - выбить условного противника из укрепленного района. После того, как подразделение наткнулось на мину, в дело вступают саперы. Нужно обследовать каждую неровность. От их внимательности зависят десятки жизней и успех начала операции.

«Моя основная задача - исследовать щупом дорогу. Если я нахожу взрывное устройство, то оповещаю своего командира и помечаю заминированное место флажком», - рассказал военнослужащий сирийской армии Фарес Набхан.

Как только мина обнаружена, в дело вступает взрывотехник. Примерно 200 граммов тротила, детонирующий шнур - и дорога свободна.

Многие из этих солдат уже привыкли к ловушкам террористов. Хасан освобождал много сирийских городов и уже не раз выходил из засады живым.

«На улице было много тел боевиков, но они все оказались живы и лишь притворялись мертвыми. Устроили засаду. Пришлось снова вступать в бой, в котором тяжело ранило моего друга. Но мы победили», - поделился сирийский военнослужащий Хасан Пале.

Тем временем наступление развивается. Пока пехота продолжает движение по фронту, с флангов заходят боевые пикапы с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками. 

Передовой отряд занимает позиции для атаки. Первым делом необходимо обнаружить огневые точки и артиллерию «противника», чтобы основные силы дошли до места боя с наименьшими потерями.

На этом этапе бойцы вступают в открытое столкновение с «террористами». Задача: подавить сопротивление противника из всех видов оружия. По замыслу учений, артиллерия «противника» начинает работать по пехоте. Условные взрывы обозначаются ракетницами.

Однако разведка боем передового отряда дает свои результаты. Данные о замаскированных точках с тяжелым вооружением «боевиков» передаются артиллерии. Дальше в дело вступают минометчики. Их 120-миллиметровые орудия способны отправить заряд на восемь километров.

С момента получения координат цели до залпа всего пара минут. И укрытие условных  террористов разлетается в щепки. Вроде все цели поражены, но сирийские командиры все же не полностью довольны подчиненными. Говорят, могут работать лучше.

«Пока оценка средняя. В подразделении много новичков, и нам нужно больше заниматься, если мы хотим стать лучше. Спасибо нашим российским друзьям за то, что помогают нам в подготовке. У нас тоже есть опытные бойцы, но не такие, как россияне», - отметил  офицер сирийской армии Насех Эль Ходер.

Так что после окончания этих учений бойцам сна не видать. Офицеры сразу приступят, как говорят в армии, к «разбору полетов», на котором будут присутствовать и российские инструкторы. Ведь этим бойцам, возможно, уже завтра придется уехать на передовую, где за ошибки двойки не ставят.

Материал подготовили: Анна Берестовая, Алексей Дегтярев, Николай Баранов

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