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Российская фигуристка Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на ЧЕ

Светлана Иванова
18:01 13.01.2022
Россиянка с результатом 90,45 балла побила собственный мировой рекорд.
Российская фигуристка Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на ЧЕ
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Россиянка Камила Валиева стала первой по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Воспитанница Этери Тутберидзе набрала 90,45 балла, побив мировой рекорд в КП, ранее установленный ей же на этапе Грап-При в Сочи. Действующая чемпионка Россия набрала баллов, исполнив в программе тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Второе место сейчас занимает представительница Бельгии Луна Хендрикс, исполнение короткой программы которой судьи оценили на 76.25 балла.

Еще одна россиянка, серебряный призер чемпионата России Александра Трусова разместилась на третьей позиции, набрав 75,13 балла.

Еще одна представительница РФ, действующая чемпионка мира и бронзовый призер российского первенства этого года Анна Щербакова оказалась на четвертом месте с результатом 69,05.

Победительница турнира будет определена по итогам произвольной программы, которая состоится в субботу, 15 января.

Чемпионат Европы по фигурному катанию принимает столица Эстонии Таллин. Состязания продлятся по 16 января 2022. Кроме женщин свои короткие программы уже успели показать мужчины-одиночники и пары. Представители России занимают лидирующие позиции после первого этапа чемпионата.

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