Фигуристы Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
Вторыми и третьими в рамках короткой программы также стали российские пары.
© Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Globallookpress
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы, проходящего в Таллине.
Пара получила 82,36 балла, побив мировой рекорд. Предыдущий рекорд мира принадлежал Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
Вторыми в рамках короткой программы стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58). Третьими - тоже российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26).
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Мозалев, Кондратюк и Семененко заняли первые три места в короткой программе на ЧЕ.