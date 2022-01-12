Российские фигуристы Мозалев, Кондратюк и Семененко заняли первые три места в короткой программе на ЧЕ
Российский фигурист Андрей Мозалев лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Бронзовый чемпион России набрал за прокат 99,76 балла. Спортсмен прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.
На втором месте находился еще один россиянин Марк Кондратюк. Действующий чемпион России обновил личный рекорд в КП, набрав за прокат 99,06 балла. Фигурист исполнил четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов – тройной тулуп.
Замыкает тройку лидеров также россиянин Евгений Семененко, который продемонстрировал чистый прокат программы. Контент фигуриста, где был представлен каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель судьи оценили на 99,04 балла.
Чемпионат Европы по фигурному катанию принимает столица Эстонии Таллин. Состязания продлятся по 16 января 2022.