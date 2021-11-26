Спорт Валиева стала абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании Елизавета Потейчук За свое выступление Камила Валиева получила 87,42 балла. © Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Globallookpress Читайте нас на: Российская фигуристка Камила Валиева на последнем в сезоне этапе серии Гран-при установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании. 15-летняя россиянка за свой прокат получила 87,42 балла. Кроме того, Валиевой принадлежат рекорды в произвольной программе - 180,89 и по сумме баллов - 265,08. В короткой программе фигуристка исполнила аксель в три с половиной оборота, тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп. Ранее российская фигуристка Аделия Петросян исполнила прыжок четверной риттбергер на соревнованиях. Петросян первой в истории женского фигурного катания выполнила данный элемент. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика