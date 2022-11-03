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МИД РФ: Великобритания передала Украине подводные беспилотники

Сергей Лебедев
18:09 03.11.2022
Также у России имеются данные, что в Очакове Николаевской области готовят подводных диверсантов.
МИД РФ: Великобритания передала Украине подводные беспилотники
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Великобритания передала Украине подводные беспилотные аппараты, с помощью которых Киев мог совершить теракт против кораблей Черноморского флота РФ. Также имеются данные, что в Очакове Николаевской области готовят подводных диверсантов, которые могут управлять БПА, предназначенными для поражения различных судов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В связи этим в МИД РФ вызвали британского посла Дебору Броннерт. Ей заявили решительный протест в связи с активным участием Лондона в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины. При этом были приведены конкретные факты.

«На побережье и в акватории Черного моря вблизи городов Одессы, Николаева и Очакова при участии британских специалистов подразделениями ВМС Украины проведены водолазные спуски, в том числе осуществлен учебный подрыв объекта», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, сегодня напротив здания МИД России неравнодушные граждане провели митинг против политики Великобритании. Собравшиеся принесли собственноручно изготовленные плакаты и скандировали лозунг «Великобритания - страна-террорист!». Мероприятие подгадали к приезду британского посла. 

Ранее представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник объяснил, зачем Великобритании срыв зерновой сделки и как это связано с атакой в Черном море. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миллионы ждут ответа от Лондона, писала ли Трасс Блинкену фразу «Это сделано» после ЧП на «Северных потоках».  

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