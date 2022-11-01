Захарова: миллионы ждут ответа от Лондона, писала ли Трасс Блинкену после ЧП на «Северных потоках»

Дипломат заявила, что ей не важно, кто и каким образом смог добыть эти сведения, ей интересно, было ли действительно отправлено сообщение, которое все обсуждают.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление предпринимателя Кима Доткома о сообщении экс-премьера Британии Лиз Трасс.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega написал на своей странице в Twitter, что Трасс могла через минуту после ЧП на «Северных потоках» написать госсекретарю США Энтони Блинкену.

Захарова заявила, что ей не важно, кто и каким образом смог добыть эти сведения, ей интересно другое.

«Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами it’s done ("с ним покончено")?» - написала дипломат в Telegram.

Официального подтверждения или опровержения этой информации ждут миллионы людей по всему миру, они имеют право знать правду о произошедшем, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.