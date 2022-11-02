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Мирошник объяснил, зачем Британии срыв зерновой сделки и как это связано с терактом в Черном море

Ян Брацкий
03:24 02.11.2022
По мнению представителя ЛНР в Москве, официальный Лондон преследует свои интересы, используя для этого Украину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Теракты в Черном море, когда Украина атаковала российские военные и гражданские корабли, являются логичным продолжением инцидента с «Северными потоками». Об этом в эфире программы «Между тем» заявил представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. По мнению гостя Наталии Метлиной, нет никаких сомнений в том, что в обоих случаях работали британские «спецы», имеющие богатый опыт подобных акций.

«Два события: взрыв на "потоках", где были вопросы энергетики и здесь, где вопросы продовольствия. В большей степени, это касается Европы. Мы же понимаем, что значительная часть сельхозпродукции направлялась европейским потребителям. Здесь связка с тем, что скачки на британской бирже зерна были связаны со сделкой. Договоренность по зерну между Россией и Турцией. Анкара вывозит свое зерно, у нее крупнейшая мукомольная промышленность, она давно на этих рынках, ей и карты в руки. Пусть теперь Турция успокаивает Украину и работает с Британией. Если она не может, то и сделка работать не будет. Страховщики уже не готовы давать гарантии, поэтому это вопрос новых договоренностей», - подчеркнул Мирошник.

Напомним, ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщило Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

После совершения теракта российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации «зернового соглашения». Как накануне заявил президент Владимир Путин, Россия ждет соответствующего расследования и международной реакции от ООН, генсек которой является одним из участников договоренностей по вывозу сельхозпродукции.

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