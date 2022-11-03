«Страна-террорист»: москвичи провели митинг протеста против политики Великобритании

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«Звезда» публикует кадры с митинга против политики Великобритании, который неравнодушные граждане провели в Москве, напротив здания министерства иностранных дел России.

Собравшиеся принесли собственноручно изготовленные плакаты и скандировали лозунг «Великоритания - страна-террорист!».

Митинг подгадали к прибытию в российский МИД британского посла.

Ранее представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник объяснил, зачем Британии срыв зерновой сделки и как это связано с атакой в Черном море.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миллионы ждут ответа от Лондона, писала ли Трасс Блинкену фразу «это сделано» после ЧП на «Северных потоках».