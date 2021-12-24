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Ученые назвали лучший продукт для снижения давления

Светлана Иванова
10:52 24.12.2021
Фисташки содержат аминокислоту L-аргинин, которая превращается в организме человека в оксид азота. Вещество расширяет сосуды, в результате чего снижается давление, сообщили ученые.
Ученые назвали лучший продукт для снижения давления
© Фото: Martina Katz, imageBROKER, Globallookpress
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Употребление фисташек ежедневно может помочь людям справиться с гипертонией. Причем давление снижается даже во сне. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование.

Американская кардиологическая ассоциации наблюдала за двумя группами добровольцев, страдающих от повышенного артериального давления на фоне диабета второго типа. Первая группа испытуемых скорректировала питание, ограничив потребление жира и включая в рацион преимущественно углеводную пищу, в рацион людей второй группы добавили фисташки.

Через четыре недели медики провели диагностику состояния испытуемых: у добровольцев второй группы снизилось общее периферическое сопротивление, повысился сердечный выброс и улучшились некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.

«Значительно снизилось систолическое амбулаторное артериальное давление, наиболее выражено это наблюдалось во сне», - отметили ученые.

Благотворное действие фисташек на сердечно-сосудистую систему объясняется содержанием аминокислоты L-аргинин, которая превращается в организме человека в оксид азота. Вещество расширяет сосуды, в результате чего снижается давление.

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