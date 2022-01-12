Диетолог объяснил опасность ежедневного потребления сыра

Есть сыр каждый день может быть вредно для здоровья. Об этом россиян предупредил врач-диетолог Андрей Бобровский. Эксперт призвал не налегать на этот молочный продукт пациентов, склонных к развитию атеросклероза, мочекаменной болезни и сердечно-сосудистых недугов.

«Сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку он достаточно калориен, кроме того, он содержит плохие жиры, плохой холестерин. Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья - 100-150 граммов в сутки», - заявил врач в беседе с радиостанцией Sputnik.

Между тем, в умеренных количествах сыр очень полезен, добавил Бобровский, особенно в холодное время года. Продукт изобилует белками - «строительным материалом» для организма. Есть в сырах и необходимые иммунитету аминокислоты, кальций и витамины группы В.