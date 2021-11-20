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Врач назвал признаки повышенного уровня холестерина

Ян Брацкий
17:07 20.11.2021
Без должного лечения, пациенты с высоким уровнем холестерина могут погибнуть от сердечного приступа или инсульта.
Врач назвал признаки повышенного уровня холестерина
© Фото: pexels
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Покалывание на кончиках пальцев и болезненные ощущения в руках и ногах могут свидетельствовать о повышенном уровне холестерина в крови. Это вызвано постепенной закупоркой кровеносных сосудов, объяснил доктор общей практики Рахул Агравал.

Если игнорировать тревожные симптомы, то дело может закончиться сердечным приступом или инсультом, предупредил он в интервью для издания Express.

Еще одним симптомом гиперхолестеринемии могут быть жировые наросты под кошей. На ощупь они напоминают плоские шишки, прикосновение к которым вызывает боль или зуд, отметил он.

Ранее британские врачи сообщили, что еще одним признаком нарушения липидного состава крови служит замедление роста ногтевых пластин на ногах. Причины те же - сужение сосудов и недостаточное кровоснабжение. У больных ноги постоянно мерзнут и немеют.  

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