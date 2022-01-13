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В пансионате рассказали подробности госпитализации Куравлева

Виктория Ивашечкина
16:49 13.01.2022
Ранее стало известно, что знаменитый артист был госпитализирован в канун Рождества в больницу в Коммунарке с пневмонией.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress
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Генеральный директор резиденции «Идиллия», где в течение полугода находился советский актер Леонид Куравлев, Юлия Климова, в интервью «Звезде» рассказала подробности госпитализации знаменитого артиста в начале января.

Ранее сообщалось, что Куравлев в канун Рождества был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией. При этом, по данным СМИ, актеру дважды провели тест на COVID-19, и оба раза его результат был отрицательным.

Сейчас, согласно сообщениям журналистов, артист находится под постоянным наблюдением врачей в тяжелом состоянии. Кроме того, СМИ распространили информацию о том, что артист до того, как попал в больницу, часто жаловался на плохое самочувствие из-за давления.

«У них три раза в день обход. С утра 5 января не было температуры, в обед поднялась. Соответственно, мы тут же позвонили родственникам, и они вызвали скорую сами», - рассказала директор пансионата.

Леонид Куравлев находился в пансионате с лета 2021 года. Многочисленные родственники посещали артиста перед Новым годом, как отметила директор резиденции.

«За пару дней до праздника дети привезли ему собственную живую елку в палату. У нас в пансионате Леонид Вячеславович душа в душу ни с кем не жил, но хорошо со всеми общался. Кроме этого, он часто занимался физкультурой, насколько ему позволяло состояние», - уточнила директор пансионата.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11 января Куравлеву провели экстренную операцию на желудке и вывели специальную трубку для питания. Кроме того, утверждалось, что врачи якобы диагностировали у 85-летнего артиста дисграфию, нарушение сложного рефлекторного глотательного акта, из-за которого он не мог принимать пищу.

Также СМИ подчеркивали, что организм Куравлева хорошо справился с хирургическим вмешательством. Однако, как отмечалось, состояние артиста по-прежнему остается тяжелым, он находится в реанимации, но дышит без помощи ИВЛ. 

Позже директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина в беседе со «Звездой» опровергла информацию о том, что актеру Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке и вывели специальную трубку для питания.

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