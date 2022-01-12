Глава Гильдии актеров опровергла информацию о срочной операции Куравлева

Директор Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина в беседе со «Звездой», опровергла информацию о том, что актеру Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке и вывели специальную трубку для питания. Ранее такие сведения появились в СМИ. Как подчеркнула Гущина, сын Куравлева впервые из разговора с ней услышал о якобы проведенной манипуляции.

«Распускают слух и о какой-то операции. Тоже не могут пока подтвердить. Он сказал, что он (сын Куралева – прим. ред.) об этом не знает, первый раз слышит от меня про операцию», - заявила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов.

Она добавила, что сейчас актер находится в стабильном состоянии, под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. При этом коронавирус у Куравлева не подтвердился.

Артиста госпитализировали в январе. СМИ сообщали, что у 85-летнего актера обнаружили пневмонию с 5-10% поражения легких, но тесты на COVID-19 дали отрицательный результат.