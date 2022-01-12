СМИ: госпитализированному в тяжелом состоянии Куравлеву провели срочную операцию

Актеру Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке и вывели специальную трубку для питания. Об этом со ссылкой на источник в здравоохранении сообщает kp.ru.

По данным издания, у госпитализированного с вирусной пневмонией 5 января Куравлева выявили ряд сопутствующих заболеваний. Кроме того, врачи диагностировали у 85-летнего артиста дисграфию, нарушение сложного рефлекторного глотательного акта, из-за которого он не мог принимать пищу.

Медики приняли решение об экстренной операции, она прошла во вторник, 11 января. Куравлеву сделали внутривенный наркоз, после чего хирург провела обследование пищевода и желудка, и приняла решение провести гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий.

«Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича», - рассказал собеседник издания.

Уточняется также, что организм Куравлева хорошо справился с хирургическим вмешательством. Однако состояние артиста по-прежнему остается тяжелым, он находится в реанимации, но дышит без помощи ИВЛ.

Ранее СМИ сообщили, что Куравлев до госпитализации часто плохо себя чувствовал из-за низкого давления. Когда состояние актера ухудшилось и появились симптомы коронавируса, было принято решение положить его в больницу в Коммунарке. У Куравлева обнаружили пневмонию с 5-10% поражения легких, но тесты на COVID-19 дали отрицательный результат.