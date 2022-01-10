СМИ сообщили о госпитализации Леонида Куравлева в тяжелом состоянии

Советский актер Леонид Куравлев был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии с симптомами коронавируса. Об этом сообщают СМИ.

По предварительным данным, состояние артиста оценивается как тяжелое.

Издание StarHit сообщает, что знаменитый актер находится в больнице в Коммунарке, его госпитализировали накануне Рождества. Артист испытывал недомогание из-за затрудненного дыхания. Утверждается, что врачи перевели Леонида Куравлева в отделение реанимации.

«Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», - цитирует издание слова источников в больнице.

По неподтвержденным данным, артист находится под круглосуточным присмотром медиков.