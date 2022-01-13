Главы оборонных ведомств ОДКБ подписали документ о возвращении миротворцев из Казахстана

Министры обороны Организации Договора о коллективной безопасности в ходе внеочередного заседания подписали документ о возвращении миротворцев из Казахстана, сообщает пресс-служба секретариата ОДКБ.

«По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Армении Сурен Папикян, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр обороны Казахстана Мурат Бектанов, министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Они обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы.

Также в заседании участвовали начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев и командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковник Андрей Сердюков.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате прошла торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой миссии ОДКБ. Командование поздравило бойцов с успешным выполнением всех поставленных перед ними задач.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов