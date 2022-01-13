Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Главы оборонных ведомств ОДКБ подписали документ о возвращении миротворцев из Казахстана

15:36 13.01.2022
Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоялось сегодня в режиме видеоконференцсвязи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Министры обороны Организации Договора о коллективной безопасности в ходе внеочередного заседания подписали документ о возвращении миротворцев из Казахстана, сообщает пресс-служба секретариата ОДКБ.

«По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Армении Сурен Папикян, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр обороны Казахстана Мурат Бектанов, министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Они обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы.

Также в заседании участвовали начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев и командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковник Андрей Сердюков.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате прошла торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой миссии ОДКБ. Командование поздравило бойцов с успешным выполнением всех поставленных перед ними задач.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:15 Армия
Видео
Первые подразделения российских десантников из состава миротворцев ОДКБ вылетели из Казахстана
16:17 Армия
Видео
Шойгу: миротворцам удалось в первые дни высвободить 1600 силовиков Казахстана
15:42 В стране и мире
Лавров заявил об отсутствии экономической свободы у ФРГ в связи с ситуацией с «Северным потоком - 2»
14:42 В стране и мире
В МИД РФ назвали лукавой и двуличной позицию Запада по нерасширению НАТО
08:19 В стране и мире
Минфин оценил дополнительные расходы на индексацию пенсий в 2022 году
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.