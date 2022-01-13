Шойгу: миротворцам удалось в первые дни высвободить 1600 силовиков Казахстана

В первые дни миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности высвободили в Казахстане около 1600 сотрудников силовых структур. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые включились активно в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику», - сказал он.

Как отметил Путин, миротворцы ОДКБ сыграли важную роль в решении кризиса в Казахстане. Президент подчеркнул, что под охрану удалось взять все жизненно важные объекты. Глава государства также оценил роль военно-транспортной авиации в переброске миротворцев на территорию республики.

Ранее руководитель миротворцев ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков объявил об успешном завершении операции. После этого главами оборонных ведомств организации был подписан документ о возвращении миротворцев из республики.

Материал подготовил: Иван Линдеманн