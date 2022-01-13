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В МИД РФ назвали лукавой и двуличной позицию Запада по нерасширению НАТО

Иван Линдеманн
14:42 13.01.2022
Сергей Рябков отметил, что Запад провоцирует Россию, чтобы проверить ее на прочность.
В МИД РФ назвали лукавой и двуличной позицию Запада по нерасширению НАТО
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Позиция Запада по требованию России не принимать в НАТО Украину и Грузию является лукавой и двуличной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса», - сказал он в интервью телеканалу RTVI.

Также Рябков объяснил, что Россия сейчас является главным противником НАТО только потому, что старается твердо отстаивать свои интересы. По словам замглавы МИД РФ, Москва испытывает постоянный военный прессинг. Рябков отметил, что Запад провоцирует Россию, чтобы проверить ее на прочность.

Накануне в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Оно стало продолжением диалога по гарантиям безопасности между РФ и США в Женеве 9-10 января. По итогам саммита замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что разговор получился достаточно откровенный, прямой и глубокий. Но, по его словам, НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно.

Заседание прокомментировали и в Минобороны России. В ведомстве заявили, что отношения РФ и НАТО находятся на критически низком уровне.

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