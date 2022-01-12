В МИД заявили, что Россия обозначила НАТО контрмеры для защиты своей безопасности

В случае угрозы безопасности Россия примет контрмеры. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«У нас есть весь набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем - если нашу территорию рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств», - сказал он на пресс-конференции после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Также Грушко сообщил, что пока Россия не видит способа преодоления проблем, разделяющих Москву и НАТО. По словам замминистра, альянс понимает принцип неделимости безопасности избирательно: он существует только для союзников.

В целом же, Грушко назвал разговором по душам прошедшую встречу. Дипломат отметил, что переговоры выявили большое количество расхождений по фундаментальным вопросам.

Ранее итоги саммита оценили в Минобороны. По поводу встречи высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.