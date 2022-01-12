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В Минобороны России заявили, что отношения РФ и НАТО находятся на критически низком уровне

Иван Линдеманн
19:00 12.01.2022
Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
В Минобороны России заявили, что отношения РФ и НАТО находятся на критически низком уровне
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Отношения РФ и Североатлантического альянса находятся на критически низком уровне. Об этом после заседания Совета Россия-НАТО заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.

«Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе», - приводит его слова МО РФ.

Отмечается, что до НАТО были доведены российские оценки текущего состояния в сфере евробезопасности, а также даны разъяснения по военным аспектам российского проекта соглашения о гарантиях безопасности.

Фомин напомнил, что в документах, которые регламентируют отношения РФ и НАТО, «зафиксирована приверженность взаимодействию как партнеров, не создавая угроз безопасности друг другу».

Кроме того, замминистра указал, что Москва не раз предлагала альянсу предпринять меры по деэскалации обстановки. Но, по словам Фомина, эти инициативы НАТО проигнорировало. 

«Это создает предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрывает основы безопасности», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сторонам нужно сосредоточиться на решении следующих вопросов: нерасширении НАТО на восток за счет Украины или других стран, ограничении военной деятельности в Европе и неразмещении там новых американских ракет средней и меньшей дальности.

В Минобороны России подчеркнули, что все эти предложения доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров. Подчеркивается, что Москва рассчитывает на конструктивное обсуждение и выход на подготовку соглашений о гарантиях безопасности в кратчайшие сроки.

Ранее итоги переговоров оценил Йенс Столтенберг. Генсек НАТО заявил, что альянс готов обсуждать с РФ вопрос ядерной политики и взаимное ограничение на ракетные вооружения. Также, по его словам, после заседания Совета Россия-НАТО стороны намерены продолжить диалог.

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