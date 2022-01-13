«Барическое днище» и перепад температур: врач развеял мифы о погоде и плохом самочувствии

В четверг, 13 января, в Столичном регионе резко меняется погода: на смену циклону с морозной температурой и высоким атмосферным давлением идет антициклон, который, по прогнозам синоптиков, уронит его почти на 30 миллиметров ртутного столба и принесет резкое потепление вплоть до оттепели. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе со «Звездой» развенчал основные мифы, связанные с погодными условиями и недомоганиями человека, а также назвал настоящие причины плохого самочувствия зимой.

По мнению специалиста, большинству людей, в том числе пациентам с диабетом, гипертонией, атеросклерозом, курильщикам и пожилым не стоит опасаться за здоровье ни при резком падении атмосферного давления, ни при температурных скачках зимой. В качестве доказательства своих слов доктор привел результаты исследований, во время которых, в частности, изучалось влияние так называемой «барической пилы», или «барического днища», как пишут некоторые СМИ, на рост числа обращений за медицинской помощью.

«Даже проводились специальные исследования, изучалось во время барических пил, <…> оценивали, как меняется нагрузка на скорую помощь, никак, ровным счетом, то есть никакой зависимости вот таких перепадов, что давления, что температуры, что всего остального на частоту вызовов скорой помощи нет, поэтому никоим образом это не влияет», - убежден Водовозов.

Он отметил, что в популяции существует лишь крайне маленький процент людей, которые в реальности могут столкнуться с неприятными ощущениями при перепадах давления. В группе риска, во-первых, те, кто регулярно сталкивается с недомоганием в самолетах, где фиксируется значительный (порядка 150 миллиметров ртутного столба) перепад атмосферного давления.

«Если у человека, например, в самолете, когда он набирает высоту, болит голова, причем это случается регулярно, у него скачет туда-сюда давление, у него аритмия и еще что-нибудь в этом роде, и все то же самое повторяется и при перепаде давления на земле, тогда мы можем сказать, что у этого человека действительно есть некоторая предрасположенность к реагированию на погоду», - пояснил терапевт.

Он добавил, в группе риска также находится очень небольшое количество пациентов с истинной мигренью. Причем, только часть из них может в реальности испытывать какие-то проьблемы зо здоровьем.

«Есть люди с мигренью, и вот среди этих людей есть еще небольшое количество людей, которые могут реагировать на давление, на собственно атмосферное давление, это называется барометрическая головная боль, то есть барометрическая мигрень. Она встречается крайне редко», - указал доктор.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев люди знают о своей патологии и принимают соответствующие препараты, купирующие головную боль.

Однако чаще всего люди винят погоду в плохом самочувствии тогда, когда сами ответственны на него, полагает медик. Речь идет об отсутствии достаточного количества сна, злоупотреблении гаджетами и даже отказе от ношения шапки в холодное время года.

«Например, сейчас резко выражено холодно в Москве, около 17 градусов было, человек выходит на улицу и у него может возникнуть спазм сосудов головного мозга. Особенно если вы без шапки. <…> Иногда бывает, что это сопровождается еще холодным ветром сильным, и получается так, что возникает даже одышка у людей на ровном месте», - рассказал Водовозов.

Он напомнил, что резкое переохлаждение носогубного треугольника, где располагается множество рецепторов, может привести к развитию одышки и проблемам с дыханием.

Еще одна причина, по которой люди склонные винить перепады погоды в недомоганиях, может крыться в психосоматике, отметил терапевт. Высокое атмосферное давление, как правило, сопровождается ясной солнечной тихой погодой, при низком, наоборот, зимой небо затягивает серыми тучами, порывистый ветер и осадки просто делают нахождение на улице некомфортным.

Также специалист дал действенный совет справиться со многими недугами, которые возникают зимой. Прежде всего, необходимо следить за микроклиматом в помещении, регулярно проветривать и увлажнять воздух.

«У нас зимой в квартире некомфортно, у нас невероятно сухо, как-то об этом люди не задумываются, что это может очень сильно влиять и чаще всего окна законопачены, заклеены, чтобы ни одна ветринки ни проскочила. Это тоже влияет на концентрацию углекислого газа внутри квартиры, и ничуть не улучшает самочувствие. <…> В квартире нужен увлажнитель и гигрометр, и когда вы его включите, вы увидите, что там процентов 20, в лучшем случае, относительной влажности. При том, что комфортной более-менее считается 50-60, то есть, воздух пересушен, в воздухе огромное содержание СО2, потому что не проветривается толком, но виновата погода», - резюмировал специалист.

Сейчас в столице фиксируется высокое атмосферное давление на уровне 755-757 миллиметров ртутного столба, однако к концу недели оно упадет почти на 30 миллиметров. Кроме того, морозная погода сменится потеплением почти на 20 градусов, придут обильные снегопады, метели с порывистым ветром и заносами на дорогах.