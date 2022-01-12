Европейскую Россию накроет волна аномального тепла
Атмосферное давление при этом упадет сразу на 30 пунктов и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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Жителей европейской части России ждет экстремальное потепление сразу на 20 градусов. Об этом их предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Но сначала россиян ждет настоящая проверка холодом. В четверг столичный регион окажется под влиянием мощного циклона из Гренландии. Ночами температура опуститься до -25, а днем не превысит -15 градусов.
Последующее за этим резкое повышение температуры будет сопровождаться обвалом атмосферного давления: с показателя порядка 757 миллиметров ртутного столба оно снизится сразу на 30 миллиметров, уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ.