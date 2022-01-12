Европейскую Россию накроет волна аномального тепла

Жителей европейской части России ждет экстремальное потепление сразу на 20 градусов. Об этом их предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но сначала россиян ждет настоящая проверка холодом. В четверг столичный регион окажется под влиянием мощного циклона из Гренландии. Ночами температура опуститься до -25, а днем не превысит -15 градусов.

Последующее за этим резкое повышение температуры будет сопровождаться обвалом атмосферного давления: с показателя порядка 757 миллиметров ртутного столба оно снизится сразу на 30 миллиметров, уточнил научный руководитель Гидрометцентра РФ.