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Москвичам пообещали взрывное понижение атмосферного давления

Светлана Иванова
12:48 11.01.2022
Сейчас в столице фиксируется высокое атмосферное давление на уровне 755-757 миллиметров ртутного столба, однако к концу недели оно упадет почти на 30 миллиметров, рассказал Роман Вильфанд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Московском регионе в ночь на пятницу, 14 января, резко упадет атмосферное давление. Перепад составит порядка 30 миллиметров ртутного столба. Об этом в беседе со «Звездой» предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что сейчас в столице фиксируется высокое атмосферное давление на уровне 755-757 миллиметров ртутного столба, что почти на 10 миллиметров превышает обычные показатели этого времени года. Явление объясняется влиянием антисквональной циркуляции. Однако в ночь на Старый Новый год в регион со стороны Гренландии придет циклон, который стремительно изменить погодную ситуацию.

«Днем очень интересная ситуация получается, вместо полосы высокого давления начинается существенное изменение циркуляции, очень красивый циклон перемещается со стороны Гренландии, вот чрез Скандинавию, на Европейскую территорию России, давление будет понижаться, но оно будет понижаться не медленно, постепенно, а взрывным образом, очень резко <…> Уже 14-го утром давление понизится сразу на 27-30 миллиметров, это ох какое резкое, по-настоящему резкое давление, я даже не помню, когда последний раз такое бывало», - уточнил Вильфанд.

За счет изменения давления очень резко повысится температура: сразу на 20 градусов. В результате в столицу и область придет оттепель, небольшой снег с дождем, метель и порывы ветра до 18 метров в секунду, возможны заносы на дорогах, резюмировал научный руководитель Гидрометцентра России.

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