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Синоптики спрогнозировали аномальное потепление в Москве

Анна Назайкина
07:59 13.01.2022
Потепление придет в столицу вместе с резким падением атмосферного давления, отметил синоптик.
Синоптики спрогнозировали аномальное потепление в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Температура, превышающая на 4-8 градусов норму, прогнозируется в Москве в ночное время суток в период с пятницы по воскресенье. Однако, завтра, 14 января, вслед за потеплением в столицу придут резкое падение атмосферного давления, метели и обильные снегопады, предупредил жителей города в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура за 24 часа к пятнице вырастет на 20 градусов. К утру потеплеет до минус двух градусов, а днем придет уже оттепельная погода. В последующем температурный фон до конца недели будет выше нормы: 14 января - на 7-8 градусов, 15 января - аналогично, 16 января - на 4-5 градусов выше нормы»,- рассказал специалист.

В то же время, обратил внимание синоптик, резкое потепление придет в столицу вместе с сильным падением атмосферного давления.

«Давление рухнет примерно на 30 мм ртутного столба, - отметил он. - Усилится ветер. Днем в пятницу он будет около 18 м/с. Будут осадки в виде снега и метель, после того как температура повысится до нуля градусов, начнется и мокрый снег. В связи с этим прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев»,- добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что опасная погода ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни. Так, на юге страны прогнозируются аномально сильные осадки и понижение температуры.

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