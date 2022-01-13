Шойгу доложит Путину о работе миротворцев ОДКБ в Казахстане
Министр обороны Сергей Шойгу доложит президенту России Владимиру Путину о работе миротворцев ОДКБ в Казахстане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В течение дня президент примет министра обороны Шойгу с докладом по миротворческим силам ОДКБ в Казахстане», - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что доклад пройдет в открытом режиме.
Ранее сообщалось, что руководитель миротворцев ОДКБ в Казахстане Сердюков объявил об успешном завершении операции. В то время как сами миротворцы начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана.
Деятельность российских военных в Казахстане не ограничивалась работой миротворцев на местах. Военно-транспортная авиация также вывозила из Казахстана российских граждан, которые не могли покинуть страну из-за беспорядков.
Материал подготовил Тимур Шерзад