Самолеты Минобороны РФ эвакуировали из Казахстана более двух тысяч человек

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился еще один борт Минобороны РФ из Казахстана: 146 человек вернулись домой, благодаря помощи российских миротворцев.

В соседней республике они были по туристическим путевкам, в гостях у родственников или в командировках. Обратные рейсы многих из них были отменены после того, как в Казахстане начались беспорядки. Люди буквально застряли без возможности покинуть государство. На помощь пришли российские военные - Минобороны РФ практически каждый день спецбортами возвращает россиян на родину.

Военно-транспортная авиация ВКС России уже вывезла из Казахстана более двух тысяч человек. Отметим, что это не только россияне, но и граждане других стран. Самолеты Минобороны РФ будут совершать подобные рейсы до полного выполнения задачи.

В первые дни 2022 года жители нескольких городов в Казахстане вышли на акции протеста из-за роста цен на газ. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки, которые перекинулись и на другие населенные пункты. Начались грабежи и мародерство. В ответ на происходящее власти были вынуждены ввести в стране чрезвычайное положение и начать контртеррористическую операцию.

По данным МВД Казахстана, в результате прошедших в стране погромов погибли 17 полицейских, пострадали более 1,3 тысячи стражей порядка.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко