Володин высказался за быстрое принятие закона о пожизненном заключении педофилов

Законопроект о педофилах, вероятно, будет рассмотрен и принят в парламенте до 1 февраля. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что к нему с предложением рассмотреть инициативу в ближайшее время обратились депутаты Костромской облдумы.

Согласно документу, для педофилов предполагается пожизненное заключение.

«Решения о наказании педофилов ждет и общество(...) Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Во время новогодних праздников в Костроме двое мужчин прямо во время прогулки похитили пятилетнюю девочку. Позднее тело ребенка было обнаружено было найдено в комнате одного из городских общежитий. Двоих подозреваемых в совершении зверского преступления задержали. Судимые ранее мужчины 45 и 24 лет признались в изнасиловании и убийстве девочки. Один из задержанных в прошлом отбыл наказание за сексуальное насилие и порнографию.