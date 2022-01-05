Володин пообещал сделать все для принятия закона о пожизненном заключении для педофилов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал сделать все возможное для как можно более быстрого принятия закона о пожизненном заключении для педофилов. Об этом он заявил после трагического убийства пятилетней девочки в Костроме.

Володин подчеркнул, что один из задержанных подозреваемых по делу оказался педофилом-рецидивистом.

«Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», - говорится в его сообщении в соцсети.

Володин выразил мнение о том, что осужденные по соответствующим статьям «должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях» и «тяжелейшим трудом зарабатывать на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях» и жалеть об этом.

Проработать закон, как сообщает Володин, планируется совместно с ФСИН.

Ранее пятилетняя девочка вышла на прогулку 4 января 2022 года на улицу Северной Правды в Костроме. Вскоре двое неустановленных мужчин оперативно забрали ее и скрылись. В поисках ребенка принимали участие правоохранители и добровольцы-поисковики из «Лиза Алерт».