В Красноярске вспыхнул мощный пожар в торговом центре

© Видео: moykrasnoy VK © Фото: moykrasnoy VK

В Красноярске горит торговый центр «Взлетка Plaza». Видео с мощным пожаром публикуют очевидцы в социальных сетях.

Судя по кадрам, пламенем охвачена часть здания, горят фасад и кровля.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании торгового центра на улице Весны поступило в 6.57 (2.57 мск).

«На месте работают 18 единиц техники, около 60 человек. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — сообщили в ведомстве ТАСС.

О пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Обновлено. По состоянию на 7.51 (3.51 мск) пожар в торговом центре локализован на площади 200 квадратных метров.

Ранее в районе площади трех вокзалов в Москве загорелся цветочный склад. В результате пожара погибли восемь человек, арендатор склада и специалист по безопасности были задержаны.