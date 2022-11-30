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В Красноярске вспыхнул мощный пожар в торговом центре

Анна Касаткина
03:40 30.11.2022
Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
© Видео: moykrasnoy VK © Фото: moykrasnoy VK
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В Красноярске горит торговый центр «Взлетка Plaza». Видео с мощным пожаром публикуют очевидцы в социальных сетях.

Судя по кадрам, пламенем охвачена часть здания, горят фасад и кровля.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании торгового центра на улице Весны поступило в 6.57 (2.57 мск).

«На месте работают 18 единиц техники, около 60 человек. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — сообщили в ведомстве ТАСС.

О пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Обновлено. По состоянию на 7.51 (3.51 мск) пожар в торговом центре локализован на площади 200 квадратных метров.

Ранее в районе площади трех вокзалов в Москве загорелся цветочный склад. В результате пожара погибли восемь человек, арендатор склада и специалист по безопасности были задержаны.

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