Гарант безопасности: кадры работы миротворцев ОДКБ на стратегических объектах в Казахстане

Подразделения миротворческого контингента коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане взяли под охрану социально-значимые объекты страны. Это аэродромы, хлебокомбинаты, теплоэлектростанции, телецентры, военные склады, арсеналы и другие государственные, военные и социально-значимые объекты, в том числе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и городской водоканал «Дружба».

Для контроля обстановки миротворцы используют беспилотные летательные аппараты (БЛА). Мониторинг ведется круглосуточно в четырех районах воздушной разведки. Его результаты в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. От России в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов