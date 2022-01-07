В стране и мире В ОДКБ проинформировали ООН, ОБСЕ и ШОС о миротворческой операции в Казахстане Алексей Курильченко Генеральный секретарь ОДКБ направил соответствующее письмо руководителям международных организаций. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась направил письмо генеральному секретарю Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерришу о проведение миротворческой операции в Казахстане. «На основании обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан», - говорится в тексте письма. Также аналогичные письма были направлены Генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и Генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову. В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены Коллективные миротворческие силы. Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика