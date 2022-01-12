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При поддержке ОДКБ: как Казахстан приходит в себя после массовых погромов

05:28 12.01.2022
Страна постепенно возвращается к привычному ритму жизни, открывается все больше магазинов, в городах возобновляют работу торговые центры, кафе и общественный транспорт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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От двух до трех миллиардов долларов - такой ущерб, по оценке президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, нанесен экономике республики в результате массовых беспорядков. Последствия погромов ликвидируют до сих пор. Но все же жизнь в стране постепенно возвращается в привычное русло - интернет уже работает без перебоев, открывается все больше магазинов, возобновляют работу аэропорты.

Аэропорт Алма-Аты готовится к открытию пассажирского авиасообщения. В воздушную гавань прибывают гражданские самолеты, пока правда, без пассажиров. Здесь они производят дозаправку и загружают продукты питания. Первые рейсы должны отправиться отсюда уже завтра. Возвращение авиаузла к нормальной работе, добавит работы российским миротворцам. Ульяновские десантники, под охраной которых находится аэропорт, продолжат обеспечивать его безопасность.

«Охранение осуществляется методом патрулирования, несением службы на сторожевых и наблюдательных постах. Патрулируем пешим порядком и на боевой технике. За прошедшие сутки никаких провокаций не зафиксировано», - рассказал военнослужащий российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане Денис Исламов.

В самом городе идет уборка после погромов, меняют разбитые окна, вывозят мусор. Аскар Мекебеков одним из первых открыл свой ресторан.

«Незначительный урон был нанесен. В основном, пострадал банкомат. Сейчас мы уже открылись и пытаемся работать. Жизнь налаживается», - отметил директор ресторана Аскар Мекебеков.  

Заработал общественный транспорт, вместе с ним на дорогах появились и обычные автомобили. Улицы города ожили, горожане впервые за несколько дней вышли на улицу.

«За хлебом выходили, а так чтобы с ребенком погулять, то в первый раз выбрались. Почувствовали, что как-то поспокойнее стало и вышли», - призналась местная жительница Алена Адилова.

Все эти дни, в режиме «нон-стоп» с российскими гражданами работают наши дипломаты. В тесном сотрудничестве с Минобороны  организована доставка россиян на родину. Безопасность генконсульства обеспечивают десантники 45-й бригады. Алма-Ата постепенно возвращается к привычному ритму жизни, открывается все больше магазинов, в городе работает общественный транспорт. Остаются проблемы с оплатой сотовой связи, не все терминалы введены в строй. В этой связи, для российских абонентов есть хорошие новости. С 12-го по 19-е января услуги связи для них будут бесплатными.

Также до 19-го числа на всей территории Казахстана сохраняется режим чрезвычайного положения и комендантский час, находиться на улице с 23:00 до 07:00, по-прежнему запрещено.

Материал подготовили Валентин Гвоздев и Андрей Работнов

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