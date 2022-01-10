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Миротворцы ОДКБ показали беспилотники для охраны стратегических объектов в Казахстане

23:17 10.01.2022
Российские военнослужащие совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана охраняют теплоэлектростанции, хлебокомбинаты, телецентры, предприятия водоснабжения и другие стратегические объекты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения российских миротворцев выполняют задачи по охране важных государственных и социально-значимых объектов в Казахстане. Личный состав подразделения ВДВ из состава миротворческого контингента с начала переброски приступил к охране и обеспечению безопасности международного аэропорта Алматы.

Военнослужащие в круглосуточном режиме несут службу на постах и наблюдательных вышках, патрулируют территорию и периметр аэропорта на БТР, а также осуществляют контроль в районе международного аэропорта с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Также российские военнослужащие совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров, предприятий водоснабжения. Для контроля обстановки в районах выполнения задач подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ организовано ведение воздушной разведки комплексами беспилотной авиации.

«Комплекс находится в состоянии постоянной готовности для выхода на позиции. Их согласование требует не более 15 минут. Согласование проходит очень оперативно, взаимодействие налажено. Сигнал и вся оперативная информация транслируется на командные пункты управления», - рассказал начальник расчета БЛА Артем Липанов.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки. От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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