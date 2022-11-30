Минобороны России: продолжаются наступательные действия по освобождению Водяного в ДНР
Кроме этого, как заявили в российском оборонном ведомстве, полностью освобожден от украинских боевиков населенный пункт Андреевка на территории ДНР.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
В Минобороны России сообщили о том, что сейчас продолжаются успешные наступательные действия по освобождению населенного пункта Водяное в Донецкой Народной Республике.
Кроме этого, как заявили в российском оборонном ведомстве, полностью освобожден от украинских боевиков населенный пункт Андреевка на территории ДНР.
Ранее МО РФ заявляло об освобождении от врага еще двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике - Белогоровки и Перше Травня.
Также «Звезда» публиковала кадры внезапной атаки российских штурмовиков Су-25 с уничтожением техники украинских боевиков.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов