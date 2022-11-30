«Грачи» прилетели: кадры внезапной атаки Су-25 с уничтожением техники боевиков

Несмотря на пасмурную погоду российские летчики совершают боевые вылеты и застают врасплох вражеские подразделения.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пасмурный день - неожиданное время для атаки средствами авиации. Российские пилоты Су-25 приближаются к позициям боевиков на низкой высоте, избегая обнаружения локаторами ПВО противника.

После нанесения удара по скоплениям бронетехники националистов, штурмовик дает резкий крен вправо, чтобы избежать снарядов вражеского ПЗРК. Проведя молниеносную атаку, тандем из двух истребителей, прикрывающих друг друга, также быстро возвращается на базу.

От успешности работы российских пилотов Су-25 зависит наступление сухопутных войск. Для каждого боевого вылета стоит своя задача. В данном случае - уничтожение бронетехники противника.

«Особенность нашей работы в том, чтобы не давать противнику, грубо говоря, отдохнуть. Не давать производить наступление», - объясняет штурман эскадрильи Дмитрий Иванов.

Для выполнения поставленной задачи «Грачи» снаряжаются внушительным арсеналом вооружения, способного поражать тяжелую технику: пушки, ракеты и авиабомбы. За оснащением и техническим состоянием истребителей пристально следят авиаинженеры.

«Особого внимания требует контроль за снаряжением самолёта, боеприпасами, закрытие всех люков, всех крючков. Осмотр самолёта перед вылетом и после него», - говорит начальник технико-эксплуатационной части звена (ТЭЧ) Сергей Шубин.

Приведенная в полную боевую готовность российская авиация работает в любое время, независимо от времени суток и погодных условий. На случай экстренной ситуации в резерве всегда есть полностью исправный самолёт, готовый к вылету.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры патрулирования и прикрытия бомбардировщиков истребителями Су-30СМ и Су-35С. В ходе боевого вылета был обнаружен и уничтожен ракетным ударом военный самолет националистов.