Армия Герой России Шаманов посетил раненых участников спецоперации в Екатеринбурге Гости поблагодарили наших бойцов за мужество и героизм, пожелали им скорейшего выздоровления, вручили подарки. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов посетил раненых участников специальной военной операции в военном госпитале Екатеринбурга. Вместе с ним были представители общественной организации «Ассоциация героев России». Участники встречи обменялись рассказами о своей службе и боевом опыте. Гости поблагодарили наших бойцов за мужество и героизм, пожелали им скорейшего выздоровления, вручили подарки и сладкие наборы. «Вот, вам гормон радости сюда, для разнообразия госпитальной пищи и выздоровления. Чтоб все у вас было нормально», - сказал Шаманов. Ранее участник спецоперации рассказал, как беспилотники помогают находить противника в любых укрытиях. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика