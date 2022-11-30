Армия Армия Армия

Шойгу: особое внимание в капитальном строительстве МО РФ в 2023 году будет уделено объектам ядерных сил

12:52 30.11.2022
Важно сохранить сбалансированный подход к планированию строительства в рамках выделенных средств, отметил глава Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Особое внимание в капитальном строительстве МО РФ в 2023 году будет обращено на объекты ядерных сил. Такое заявление сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«При подготовке Перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил», - сказал он в ходе заседания Коллегии Минобороны.

Глава российского военного ведомства подчеркнул значимость сохранения сбалансированного подхода к планированию строительства в пределах средств, которые были выделены из бюджета.

Он также отметил, что все задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах, которые были поставлены главой государства, выполняются с опережением обозначенных сроков.

Кроме того, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил об увеличении финансирования государственного оборонного заказа в 1,5 раза в 2023 году.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:56 Армия
Видео
Шойгу заявил, что в пяти соединениях РВСН будут развернуты новые ракетные комплексы
12:55 Армия
Видео
Шойгу сообщил об увеличении финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза в 2023 году
12:01 В стране и мире
Из замороженных 319 млрд евро активов РФ могут создать фонд ЕС для компенсаций Киеву
11:38 В стране и мире
Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
10:58 В стране и мире
СБУ пришла с обысками в женский монастырь в Закарпатской области
Популярное
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Видео
Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.