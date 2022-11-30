Шойгу: особое внимание в капитальном строительстве МО РФ в 2023 году будет уделено объектам ядерных сил

Важно сохранить сбалансированный подход к планированию строительства в рамках выделенных средств, отметил глава Минобороны.

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Особое внимание в капитальном строительстве МО РФ в 2023 году будет обращено на объекты ядерных сил. Такое заявление сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«При подготовке Перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил», - сказал он в ходе заседания Коллегии Минобороны.

Глава российского военного ведомства подчеркнул значимость сохранения сбалансированного подхода к планированию строительства в пределах средств, которые были выделены из бюджета.

Он также отметил, что все задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах, которые были поставлены главой государства, выполняются с опережением обозначенных сроков.

Кроме того, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил об увеличении финансирования государственного оборонного заказа в 1,5 раза в 2023 году.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.