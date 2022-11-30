В стране и мире Совфед освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты Анна Назайкина Ранее он заявил, что после того, как 25 лет проработал в госсекторе, планирует сосредоточиться на масштабных проектах, связанных с развитием частных инициатив, имеющих значение для людей. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Совфед освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты Российской Федерации. «Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности Председателя Счетной палаты Российской Федерации», - говорится в Telegram-канале нижней палаты. Накануне, 29 ноября, в Совет Федерации поступило представление российского президента об освобождении Кудрина с должности председателя СП. Сам Кудрин заявил, что после того, как 25 лет проработал в госсекторе, планирует сфокусироваться на масштабных проектах, связанных с развитием частных инициатив, имеющих значение для людей. Экспертное мнение и аналитика