Совфед освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты
Ранее он заявил, что после того, как 25 лет проработал в госсекторе, планирует сосредоточиться на масштабных проектах, связанных с развитием частных инициатив, имеющих значение для людей.
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Совфед освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты Российской Федерации.
«Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности Председателя Счетной палаты Российской Федерации», - говорится в Telegram-канале нижней палаты.
Накануне, 29 ноября, в Совет Федерации поступило представление российского президента об освобождении Кудрина с должности председателя СП.
Сам Кудрин заявил, что после того, как 25 лет проработал в госсекторе, планирует сфокусироваться на масштабных проектах, связанных с развитием частных инициатив, имеющих значение для людей.