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В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты

Сергей Лебедев
09:17 29.11.2022
Об этом сообщил председатель бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов.
В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты
© Фото: State Duma Russia, Twitter.com, GlobalLookPress
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Во вторник в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом РИА Новости сообщил председатель бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов.

Накануне сенатор заявил, что новые кандидатуры на позицию председателя Счетной палаты главе государства комитетом еще не были представлены. Официальные комментарии от Алексея Кудрина или его представителей по освобождению с должности пока не поступали.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что Алексей Кудрин может перейти на работу в «Яндекс». А на прошлой неделе в ряде изданий появились сообщения о готовящейся на 24 ноября встрече Владимира Путина с Кудриным.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

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