Кремль: Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Кудриным

У политика была возможность передать свое обращение президенту.

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Российский президент Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Алексеем Кудриным, который решил покинуть должность председателя Счетной палаты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В ближайшее время каких-то встреч с Кудриным не было. Он имел возможность передать свое обращение, прошение об отставке главе государства», - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, ранее профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам единогласно рекомендовал верхней палате досрочно освободить Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты.

Ранее Алексей Кудрин подтвердил, что покидает этот ответственный пост. Он объяснил, что после того, как 25 лет проработал в госсекторе, хочет сфокусироваться на масштабных проектах, которые связаны с развитием частных инициатив.