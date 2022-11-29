Он заявил, что хочет сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей.

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Алексей Кудрин подтвердил, что покидает пост главы Счетной палаты Российской Федерации. Об этом во вторник политик сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что после 25 лет работы в государственном секторе хочет сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, имеющих значительный эффект для людей.

«Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», - написал Алексей Кудрин.

Ранее стало известно, что в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Предполагается, что профильный комитет верхней палаты парламента уже сегодня рассмотрит данный вопрос.

При этом новые кандидатуры на позицию председателя Счетной палаты еще не представлены.