Польша заявила, что не отдаст Украине свои ЗРК Patriot

Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польской стороной о патрулировании ее воздушного пространства немецкими ВВС и размещении в стране ЗРК Patriot.

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Официальная Варшава не собирается передавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, поставки которых ожидаются в ближайшем будущем. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польской стороной о патрулировании ее воздушного пространства немецкими ВВС и размещении в стране ЗРК Patriot. На этом фоне ряд польских политиков выступили с предложением передать ЗРК Украине.

«Нет. Наши системы Patriot, которые нам поступят, надеюсь, уже скоро, точно будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые к нам поступают», - цитирует РИА Новости заявление Моравецкого.

Накануне стало известно, что американская корпорация Boeing предложила наладить производство малогабаритных высокоточных бомб для Украины, чтобы Киев мог наносить ими удары по территории России. Отмечается, что дешевые бомбы можно будет установить на имеющиеся в наличии у киевского режима ракеты. Предложение компании сейчас рассматривают в Пентагоне.

Ранее стало известно, что сокращение запасов оружия на Западе достигло критических отметок из-за военной помощи Украине. США даже обратились к Южной Корее, чтобы закупить у них артиллерийские снаряды.