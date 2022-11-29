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Defense News: Польша провоцирует Германию отправить на Украину ЗРК Patriot и вмешаться в конфликт

Семен Лавров
05:24 29.11.2022
Бойцы Бундесвера будут нужны Киеву, чтобы управлять работой данного вида вооружения.
Defense News: Польша провоцирует Германию отправить на Украину ЗРК Patriot и вмешаться в конфликт
© Фото: Alfredas Pliadis, Xinhua, globallookpress
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Германии придется вмешаться в конфликт на Украине, в случае если Киеву будут переданы немецкие ЗРК Patriot. Бойцы Бундесвера будут нужны, чтобы управлять работой этого вида вооружения. Данное мнение выразил обозреватель международного еженедельника Defense News Ярослав Адамовски.

Изначально идея размещение Patriot на западной границе Украины была высказана польским министром обороны Мариушем Блащаком. Таким образом, вследствие падения украинской ракеты на территории Польши, он предлагал немецким коллегам защитить Украину от России.

«Берлин поддерживал Киев оружием и военным снаряжением, но, как и все другие государства-члены НАТО, также удерживал свои вооруженные силы от прямого участия в конфликте. Выполнение предложения Польши заставит Германию перейти эту черту», - написал Адамосвки.

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot не будет поставляться на Украину. Согласно ее словам, данные ЗРК, используемые также в качестве средств ПВО, могут быть отправлены только в страны НАТО.

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