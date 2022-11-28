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Reuters: Boeing предложила поставлять Украине бомбы для нанесения ударов по России

Сергей Лебедев
09:49 28.11.2022
Дешевые бомбы можно будет установить на имеющиеся в наличии у киевского режима ракеты.
Reuters: Boeing предложила поставлять Украине бомбы для нанесения ударов по России
© Фото: David B. Gleason, CC BY-SA 2.0, Wikimedia
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Американская корпорация Boeing хочет наладить производство малогабаритных высокоточных бомб для Украины, чтобы Киев мог наносить удары по территории России. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что дешевые бомбы можно будет установить на имеющиеся в наличии у киевского режима ракеты. Предложение компании сейчас рассматривают в Пентагоне.

Ранее стало известно, что сокращение запасов оружия на Западе достигло критических отметок из-за военной помощи Украине. США даже обратились к Южной Корее, чтобы закупить у них артиллерийские снаряды.

Производство западных стран оказалось не готово выполнять большие заказы. Так, во Франции уже разбираются, почему ряд компаний военно-промышленного комплекса не могут нарастить темпы производства.

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