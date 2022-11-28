В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ъ»: «Газпром» намерен законсервировать оборудование для «Северных потоков»

Сергей Лебедев
08:43 28.11.2022
Оборудование останется на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская».
«Ъ»: «Газпром» намерен законсервировать оборудование для «Северных потоков»
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

Компания «Газпром» намерена законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская». Они подавали газ в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

«После консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки «Газпром» не планирует. При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки», - говорится в публикации.

Напомним, происшествие с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую, ведется расследование, в котором в том числе участвует российская компания «Газпром».

Недавно в аналитической компании SpaceKnow сообщили о прохождении двух судов с выключенными датчиками рядом с местом происшествия незадолго до теракта. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:20 В стране и мире
Работу Большого адронного коллайдера остановили из-за экономии энергии
08:43 В стране и мире
«Ъ»: «Газпром» намерен законсервировать оборудование для «Северных потоков»
07:37 В стране и мире
FT: в ЕС осудили идею Польши о снижения потолка цен на российскую нефть
07:30 Армия
Видео
Вместо пушки, гаубицы и миномета: артиллеристы рассказали о задачах САО «Нона-С» в зоне спецоперации
07:11 В стране и мире
В Тайване заявили о приближении к острову нескольких самолетов КНР
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.