«Ъ»: «Газпром» намерен законсервировать оборудование для «Северных потоков»

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Компания «Газпром» намерена законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская». Они подавали газ в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

«После консервации все оборудование останется на станциях, перевозить его на другие площадки «Газпром» не планирует. При необходимости оно сможет быть введено в работу в короткие сроки», - говорится в публикации.

Напомним, происшествие с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую, ведется расследование, в котором в том числе участвует российская компания «Газпром».

Недавно в аналитической компании SpaceKnow сообщили о прохождении двух судов с выключенными датчиками рядом с местом происшествия незадолго до теракта.