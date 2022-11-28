«Это вопиющий случай»: Мостовой о массовой драке игроков «Зенита» и «Спартака»

По мнению бывшего футболиста сборной России, во время матча не было той агрессии, которая могла бы привести к потасовке в конце, разбираться с причинами случившегося должны члены специальной комиссии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Массовая драка футболистов в концовке матча между «Зенитом» и «Спартаком» - вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным. Об этом «Звезде» рассказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

«Это футбол, в него нельзя играть без эмоций. Кто играет без эмоций, тот в футболе ничего не добивается. Другое дело, что хочется знать, с чего это началось и как вылилось в драку. Во время игры не было той агрессии, которая могла бы привести к этому. Скорее индивидуальные капризы футболистов, которые из себя хотят что-то показать. Для меня это страшная драка, там человек 30 участвовали. Это вопиющий случай и надо наказывать, чтобы это дальше не повторялось», - заявил Мостовой.

В том, что штрафы будут, он не сомневается. Первые санкции последовали сразу после того, как дерущихся разняли и успокоили. У «Спартака» были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» - Вильмар Барриос, Малком и Родригао. Последнего экс-владелец «Спартака» Леонид Федун назвал главным зачинщиком футбольного побоища.

«Штрафы будут. Если брать в индивидуальном плане, то там удалили по три человека. Можно было еще красные карточки давать, там стоял мат, все шумели и толкались. Для этого и существуют повторы. Из того, что мы увидели по телевизору - человека два должны по несколько игр пропустить, а так - красная карточка. Они по одной игре пропустят и все», - объяснил футболист.

Свидетелями массовой драки стали не только телезрители, но и многотысячная армия поклонников футбола на стадионе. Многие пришли посмотреть на игру целыми семьями, объяснил Мостовой.

«Самое ужасное, что на стадионе было много детей и они увидели это. Плюс, драка произошла недалеко от трибуны. Вот такой пример. Все взрослые люди, все понимают, что потасовки это часть нашей жизни, но на футбольном поле это недопустимо», - резюмировал эксперт.

Инцидент произошел накануне в Санкт-Петербурге. Словесная перепалка у бровки переросла в массовую драку с участием игроков и запасных, разнимать которых пришлось в течение нескольких минут.