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Экс-владелец «Спартака» назвал зачинщика драки на игре с «Зенитом»

Ян Брацкий
17:39 28.11.2022
Между тем контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит массовую драку футболистов «Спартака» и «Зенита» на заседании 1 декабря. 
Экс-владелец «Спартака» назвал зачинщика драки на игре с «Зенитом»
© Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, GlobalLookPress
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Экс-владелец московского футбольного клуба «Спартак» назвал защитника «Зенита» Родригао основным зачинщиком массовой драки в матче группового этапа Кубка России.

«Родригао - зачинщик. И все остальное понеслось. Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол. Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря», - цитирует Леонида Федуна «РБ Спорт».

По мнению Федуна, дисквалификация «отличившихся» игроков обеих команд будет длительной, что обескровит «Спартак» и «Зенит».

Инцидент произошел накануне в Санкт-Петербурге. Словесная перепалка у бровки переросла в массовую драку с участием игроков и запасных, разнимать которых пришлось в течение нескольких минут. У «Спартака» после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» - Вильмар Барриос, Малком и Родригао. Ранее футбольный эксперт Андрей Созин назвал стадом подравшихся игроков и призвал к жестким персональным санкциям и наказанию клубов.

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