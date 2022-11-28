Спорт Экс-владелец «Спартака» назвал зачинщика драки на игре с «Зенитом» Ян Брацкий Между тем контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит массовую драку футболистов «Спартака» и «Зенита» на заседании 1 декабря. © Фото: Stupnikov Alexander, spartak.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Экс-владелец московского футбольного клуба «Спартак» назвал защитника «Зенита» Родригао основным зачинщиком массовой драки в матче группового этапа Кубка России. «Родригао - зачинщик. И все остальное понеслось. Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол. Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря», - цитирует Леонида Федуна «РБ Спорт». По мнению Федуна, дисквалификация «отличившихся» игроков обеих команд будет длительной, что обескровит «Спартак» и «Зенит». Инцидент произошел накануне в Санкт-Петербурге. Словесная перепалка у бровки переросла в массовую драку с участием игроков и запасных, разнимать которых пришлось в течение нескольких минут. У «Спартака» после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» - Вильмар Барриос, Малком и Родригао. Ранее футбольный эксперт Андрей Созин назвал стадом подравшихся игроков и призвал к жестким персональным санкциям и наказанию клубов. Экспертное мнение и аналитика