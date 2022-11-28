Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку после матча Кубка России

По итогам потасовки сразу шесть игроков получили красные карточки.

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В минувшее воскресенье футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в конце матча Кубка России. Конфликт между Вильмаром Барриосом и Квинси Промесом начался сразу после окончания игрового времени. Позже к нему подключились другие игроки.

Разнять дерущихся пытались представители тренерских штабов и судейская бригада. По итогам потасовки сразу шесть игроков получили красные карточки.

Отметим, сам матч проходил в Санкт-Петербурге. Он завершился победой хозяев в серии пенальти.

Напомним, что накануне глава РФС заявил о возможности перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола. Данный вопрос обсудят на ближайшем заседании исполкома организации.